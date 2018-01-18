Премьер Армении Карен Карапетян ожидает в 2018 году активности в сфере строительства. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 18-го января.

По его словам,в сфере строительства в 2017 году был зарегистрирован значительный рост, и ожидается увеличение данных темпов в ближайшем будущем.

«В опубликованном Международной финансовой корпорацией и Всемирным банком докладе Doing Business-2018 содержится обращение к сфере предоставления разрешений в сфере строительства, были зафиксированы определенные проблемы», - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, напомнив, что в этой связи 16 ноября 2017 года было дано соответствующее поручение.

По его словам, в результате проведенных исследований и встреч с застройщиками возникла необходимость упрощения и уточнения администрирования, общих требований, предусмотренных правовыми актами в сфере строительства.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил в течение месяца разработать пакет предложений, направленных на уточнение всего процесса строительства и упрощение процедур выдачи разрешений, заключений компетентных органов и представить в аппарат правительства Армении.

Кроме того, премьер-министр поручил руководителю аппарата правительства Армении и председателю Государственного комитета по градостроительству организовать консультации с застройщиками и инвесторами в течение 10 дней, чтобы подготовить все заинтересованные структуры, выслушать их требования.

«В 2018 году мы ожидаем определенной активности в сфере строительства. Надо их выслушать по максимуму и узнать, что им мешает, чтобы внедрить очень простые механизмы, которые вызовут мало различных комментариев», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.