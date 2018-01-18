Угрозы жизни для раненного в Тавуше выстрелом противника военнослужащего нет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Выстрелом противника был ранен военнослужащий Адибек Микоян, его доставили из Тавуша в Ереван. К счастью, его жизни ничто не угрожает»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, ситуация в Тавуше спокойная. «Стреляют каждый день, однако напряженности нет»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.