Эксперты: Пхеньян может располагать 10-20 ядерными боеголовками

Пхеньян может иметь в своем распоряжении от 10 до 20 ядерных боеголовок. С такой оценкой выступили на страницах январского номера журнала The Bulletin of the Atomic Scientists директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Северная Корея могла произвести расщепляющихся материалов в количестве, достаточном для создания от 30 до 60 ядерных боеголовок, но собрала, возможно, от 10 до 20 боеголовок, - отмечают эксперты. - Большинство из них - заряды мощностью от 10 до 20 килотонн".