Фестивали, приключенческий туризм, активность гостиничного хозяйства: Арцах развивает туризм по различным направлениям. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал начальник управления туризма министерства культуры, молодежи и туризма Арцаха Артак Григорян.

Еще в прошлом году любителям пеших походов предложили туристическую тропу «Дорога Трейл», которая выделяется своими историями, пейзажами и памятниками архитектуры.

«В этом году мы повысим активность в этом направлении, мы встречались с организаторами маршрута, пытаемся выяснить, как можем им помочь в этом вопросе. В этом году будем обустраивать конкретные маршруты, организуем ночлеги. Можно сказать, что собралась международная команда, которая готова поддержать проект как опытом, так и финансами»,- рассказал начальник управления туризма министерства культуры, молодежи и туризма Арцаха Артак Григорян.

По его словам, впервые они окажут общинам методологическую помощь в организации гостевых домов, а именно, будут организованы лекции, и будет издана спецлитература по вопросу.

В течение года будут организованы фестивали, концертные программы. Свое место в этом ряду имеет Фестиваль вина, во время которого проходит выставка лучших вин Армении и Арцаха, ярмарка сельхозпродукции, организуются походы, экскурсии, концерты, игры, танцы, выставки ковров и пр. В этом году Фестиваль вина пройдет в 5 раз.

Как сказал начальник управления туризма министерства культуры, молодежи и туризма Арцаха Артак Григорян, они планируют также провести интернет-маркетинг, привлекая последователей.