Тиллерсон объявил о неизбежности переговоров США и КНДР

Под давлением со стороны США Северная Корея рано или поздно будет вынуждена пойти на переговоры с Вашингтоном, считает американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Тиллерсон на конференции в Стэнфордском университете пояснил, что к этому Северную Корею подталкивает тяжелая экономическая ситуация, крайняя нехватка в стране продовольствия и горючего.

Тем не менее, по словам дипломата, США не намерены торопить события.

"Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) должен сказать мне, что хочет переговоров, но мы не собираемся его торопить", - заявил Тиллерсон.

При этом, как сообщил он, США рассчитывают на сотрудничество с Китаем, который должен убедить КНДР свернуть ракетно-ядерную программу.

По словам госсекретаря, Пекин поставлен в известность, что в противном случае возможно силовое развитие конфликта.