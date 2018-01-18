Трамп обвинил Россию в помощи Северной Корее

Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Рейтер.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН.

"Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", — сказал американский лидер.

Он отметил, что все это приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Кроме того, президент США выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "может сделать многое" для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами, как отметил Трамп, не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе.