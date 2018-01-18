Тиллерсон назвал главные цели США в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал пять главных целей США в Сирии, среди которых окончательное поражение "Исламского государства" (запрещено в РФ) и уменьшение влияния Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, госсекретарь сообщил о пяти целях, которые США хотят достигнуть в Сирии: полное поражение ИГИЛ, разрешение конфликта в рамках Женевского процесса под эгидой ООН, уменьшение влияния Ирана, достижение условий для добровольного возращения беженцев и освобождение страны от оружия массового уничтожения.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа реализует новую стратегию (по Сирии -ИФ) для достижения этих целей. Она заключается значительной степени в расширении дипломатических действий в связи с продолжающимися военными успехами. Наши дипломатические усилия будут характеризоваться инициативами по стабилизации и новым акцентом на политическом урегулировании сирийского конфликта", - заявил он.

По словам Тиллерсона, "в настоящее время ИГИЛ уже стоит одной ногой в могиле, и американское военное присутствие позволит оказаться там второй ноге".

"ИГИЛ в значительно степени, но не полностью разгромлен", - добавил он.

Госсекретарь отметил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, которое сконцентрировано на том, чтобы ИГИЛ снова не появился.

"Для национальных интересов США важно сохранять военное и дипломатическое присутствие в Сирии, чтобы помочь завершить конфликт в стране", - подчеркнул он.