Время в Ереване: 11:07:36,   18 Январь

Армен Джигарханян попал в больницу


Актер Армен Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил в четверг источник в медицинских кругах.

"Скорая помощь госпитализировала Армен Джигарханяна из его театра в Пироговская больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, у артиста наблюдается общая слабость, но он находится в сознании.

 

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации