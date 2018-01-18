Армен Джигарханян попал в больницу

Актер Армен Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил в четверг источник в медицинских кругах.

"Скорая помощь госпитализировала Армен Джигарханяна из его театра в Пироговская больницу с диагнозом гипертонический криз. У врачей также есть подозрения на невралгию и что артист подхватил вирус", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, у артиста наблюдается общая слабость, но он находится в сознании.