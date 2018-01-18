Армения вместе с сопредседателями продолжит поиск путей продвижения в переговорах по карабахскому вопросу: Налбандян

Прибывший в Краков министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17-го января встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция), Эндрью Шофером (США), а также с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Эдвард Налбандян поблагодарил сопредседателей за инициативу по организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана и подчеркнул, что армянская сторона, как всегда, участвует во всех встречах с конструктивным настроем.

Министр Налбандян подчеркнул, что Армения вместе со странами-сопредседателями продолжит поиск путей реализации соглашений, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, а также предложений сопредседателей, направленных на создание необходимых условий для продвижения переговоров, которые, в частности, касаются снижения напряженности в зоне конфликта, строгого соблюдения трехсторонних соглашений о прекращении огня 1994-1995гг., расширения мониторинговых возможностей офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и создания механизма расследования нарушений прекращения огня.

Министр иностранных дел Армении отметил, что, если Баку последует призывам сопредседателей строго соблюдать режим прекращения огня, выполнит ранее достигнутые договоренности, будет конструктивно участвовать в переговорном процессе, подтвердит свою приверженность предложенным сопредседателями принципам урегулирования конфликта, тогда будет возможным проложить путь для продвижения мирного процесса.

«Баку часто говорит о том, что якобы заинтересован в изменении статус-кво. Очевидно, что практический способ достижения этого – реализация вышеизложенного. Сопредседатели в течение многих лет заявляют, что предлагаемые ими принципы и элементы, направленные на поэтапное выполнение пакетного урегулирования, являются единым целым, и попытки дать приоритет одному из них по отношению к другим сделают урегулирование невозможным. Чем раньше Баку осознает эту реальность, тем скорее возможно будет направить процесс урегулирования в практическое русло», – подчеркнул министр Налбандян.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что недавние заявления официальных лиц Азербайджана о сохранении культурного наследия могут только вызвать недоумение, поскольку именно Азербайджан годами последовательно уничтожает армянские памятники, в то же время отказываясь пускать международные миссии по установлению фактов в Джугу и другие места.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ 18-го января в Кракове намечается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.