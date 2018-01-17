На проходящем в Ереване 73-м женском чемпионате Армении по шахматам 17 января состоялись партии 6-го тура.

Как передает «Арменпресс», победу одержала только Наре. Остальные партии были сыграны вничью.

В первенстве Армении по шахматам среди женщин лидируют Анна Саргсян и Мария Курсова, набравшие по 5 очков.