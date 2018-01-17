В первенстве Армении по шахматам лидирует Роберт Ованнисян

На проходящем в Ереване 78-м мужском чемпионате Армении по шахматам 17 января состоялись партии 6-го тура.

Как передает «Арменпресс», победы одержали Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Роберт Ованнисян.

В первенстве Армении по шахматам среди мужчин лидирует Роберт Ованнисян, набравший 5 очков.