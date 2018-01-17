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Из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 4


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 5 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 16 и 17 января, раскрыто 4.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнарижения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 24 случая кражи, 9 случаев мошенничества и по 1 случаю незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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