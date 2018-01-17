Мхитарян пропустил тренировку «Манчестерa Юнайтед»

Полузащитник сборной Армении по футболу и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян 17 января пропустил тренировку своего клуба. Как сообщает Арменпресс, он посетил спортбазу «Керрингтон», однако не принял участие в тренировке.

МЮ опубликовал несколько фотографий со звездами NBA, которые пришли на тренировку команды, но Мхитаряна на этих фотографиях нет.

Издание Metro предполагает, что Мхитарян покинул сегодняшнюю тренировку, чтобы подумать о переезде в «Арсенал». Также считается возможным, что армянский футболист не принимал участия в тренировке, чтобы избежать любой травмы, что может помешать успешному медосмотру в «Арсенале».