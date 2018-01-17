Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 3,4%

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2017 году составил 39,6 млрд манатов, что на 3,4% ниже показателя 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по статистике.

В 2017 году 69,9% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 24,7% - перерабатывающую, 4,6% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в 2017 году спад составил 2,6%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - спад на 1,2%.

В 2016 году объем промпроизводства в Азербайджане сократился на 0,4%.