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Премьер-министр Армении ознакомился с результатами деятельности министерства здравоохранения в прошлом году и планами на 2018 год


Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил министерство здравоохранения, чтобы ознакомиться с результатами выполнения в 2017 году приоритетных задач и осуществлением мероприятий, а также задачами сферы на 2018 год.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, министр здравоохранения Левон Алтунян доложил о результатах деятельности структуры в прошлом году и планах на 2018 год.

Подводя итоги, премьер-министр отметил, что ожидает от системы здравоохранения увеличения доли в ВВП страны, оптимизацию бюджета, усиления финансового контроля и повышения качества предоставляемых услуг. 

«В целом, сотрудники министерства здравоохранения очень четко формулируют, куда мы идем, чего мы достигнем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Пожалуйста, расскажите общественности, что вы делаете и что вы меняете, по какой логике. Помимо тех норм, которые нужны гражданам, также представьте направления министерства», - подчеркнул Карен Карапетян.




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