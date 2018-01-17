По прогнозам государственного министра Арцаха, год станет переломным для экономики страны

Государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян 17 января провёл пресс-конференцию для подведения итогов 2017 года и представления основных программ текущего года. Как сообщает Арменпресс, госминистр вкратце обобщил хозяйственные итоги прошлого года, выразив убеждение, что 2018 год станет прорывом в экономическом развитии, поскольку прогнозируется значительный рост во всех её ключевых отраслях.

«В частности, рост в горнодобывающей промышленности будет обеспечен за счёт увеличения производительности и объемов производства горнорудной компании «Бейз Металс».

Кроме того, есть проекты по добыче неметаллов, к примеру, уже действует крупный проект по производству и экспорту строительного камня. А на участке Сарсанг – Матагис в этом году будет запущен новый проект, в рамках которого местными и иностранными компаниями будет инвестировано более 100 миллионов долларов. В результате этого будут построены водохранилища, которые будут использоваться в целях выработки электроэнергии, рыбоводства и туризма.

В различных районах республики будет реализован ряд гидроэнергетических проектов. Мы планируем также реализовать важные программы в сфере сельского хозяйства, охватывающие ирригационные системы, садоводство, переработку зерновых культур, животноводство, другие основные отрасли.

Согласно программе, параллельно с интенсивным развитием сельского хозяйства, необходимо будет со временем освоить все необрабатываемые земли», - отметил государственный министр.