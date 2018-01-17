Обсуждены вопросы реализации программы энергоэффективности Еревана

В мэрии Еревана состоялась стартовая встреча-обсуждение вопросов реализации программы энергоэффективности Еревана, в которой приняли участие заместитель мэра Еревана Ваге Никоян, представители Европейского инвестиционного банка, ПРООН и консалтинговой компании ЛДК, а также руководители соответствующих подразделений мэрии Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, программа будет реализована в рамках договора, подписанного между мэрией Еревана и Европейским инвестиционным банком в конце 2017 года. Напомним, что за счет предоставленного кредита в размере 7 млн евро и гранта в 6 млн евро будет капитально отремонтирован ряд муниципальных зданий, реализованы программы, направленные на энергосбережение, а также будет проведено сейсмоусиление зданий. В результате будут сокращены финансовые затраты на энергетическое обслуживание общественных зданий, а также выбросы CO2. Стоит отметить, что параллельно с программой энергоэффективности Еревана мэрия Еревана проведет остальные работы по капитальному ремонту.

В рамках встречи были обсуждены вопросы, связанные с графиком реализации программы, организацией работ, проведением тендеров и составлением списка зданий, которые будут включены в программу.

Подчеркнув важность программы, Ваге Никоян отметил, что ее реализация еще раз свидетельствует о том, что Ереван надежный партнер для международных организаций.

«Хочу отметить, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в 2017 году пересмотрело и повысило рейтинг Еревана на уровне «B+» с прогноза «Стабильный» до «Позитивный», что является важным достижением для общины, которая делает первые шаги по проведению независимой кредитной политики. Рейтинговое агентство Fitch Ratings этот факт рассматривает как положительное изменение кредитоспособности Еревана. Мэрия Еревана придает важность расширению сотрудничества с Европейским инвестиционным банком в различных сферах городского хозяйства», - отметил заместитель мэра, добавив, что программа энергоэффективности Еревана соответствует пятилетней программе развития Еревана на 2018-2022гг, в рамках которой будут капитально отремонтированы здания детских садов.

Представитель Европейского инвестиционного банка Филип Вандерпут в свою очередь отметил, что Ереван, действительно, надежный партнер для ЕИБ, а программа энергоэффективности-важный шаг для города.

Было также отмечено, что в рамках программы «Уменьшение рисков и расширение масштабов инвестиций в модернизацию энергоэффективных зданий», финансируемой Зеленым климатическим фондом (Green Climate Fund, GCF) ПРООН предоставит техническое содействие с целью реализации программы энергоэффективности Еревана.