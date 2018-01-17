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Создан самостоятельно сортирующий и складывающий одежду шкаф


Японская компания Seven Dreams создала бельевой шкаф, который сам складывает и сортирует по цветам сложенные в него вещи. Видеопрезентацию опубликовал Mashable, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, как в шкаф сложили скомканную одежду разных цветов, и он с помощью особой технологии распределил вещи в нужном порядке. Стоимость устройства начинается от 16 000 долларов, компания планирует понизить цену до двух тысяч за счет использования упрощенных технологий.




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