Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение перемирия в Сирии

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону ситуацию в Сирии и ход подготовки конгресса сирийского нацдиалога. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Министры обсудили ход подготовки конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", — сообщил МИД.

Кроме того, рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи.