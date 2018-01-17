Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-01-18

ЕРЕВАН, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 января, курс доллара США сократился на 0.02 драмa и составил 482.99 драм. Курс евро вырос на 0.31 драмa и составил 591.13 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 8.53 драм. Курс британского фунта вырос на 1.47 драмa и составил 666.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 84.72 драмa и составила 20712.67 драм. Цена серебра сократилась на 3.58 драмa и составила 265.46 драм. Цена платины сократилась на 117.11 драмa и составила 15443.08 драм.