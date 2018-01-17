Азиатские индексы - 17-01-18

ТОКИО, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.35% и составил 23868.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.18% и составил 1890.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.24% и составил 3444.67 пункта, а HANG SENG вырос на 0.25% и составил 31983.41 пункта.