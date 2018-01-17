"Невидимые очки" американского сенатора стали поводом для шуток в Twitter

Американский сенатор Оррин Хэтч рассмешил интернет-пользователей, попытавшись снять несуществующие очки во время выступления в Конгрессе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист Джонатан Левайн. Менее чем за сутки публикация набрала свыше 60 тысяч репостов.

Пользователи пошутили над оплошностью политика и предположили, что позже он протер свои невидимые очки и снова их надел.

Представители сенатора не растерялись и рассказали, что Хэтч тестировал невидимые очки, которых еще нет в продаже.