"Невидимые очки" американского сенатора стали поводом для шуток в Twitter
17:16, 17 Январь, 2018
Американский сенатор Оррин Хэтч рассмешил интернет-пользователей, попытавшись снять несуществующие очки во время выступления в Конгрессе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист Джонатан Левайн. Менее чем за сутки публикация набрала свыше 60 тысяч репостов.
Пользователи пошутили над оплошностью политика и предположили, что позже он протер свои невидимые очки и снова их надел.
Представители сенатора не растерялись и рассказали, что Хэтч тестировал невидимые очки, которых еще нет в продаже.
WATCH: Sen. Orrin Hatch removes a pair of glasses he's not wearing pic.twitter.com/QXCCb4RHzn— Jon Levine (@LevineJonathan) 16 января 2018 г.