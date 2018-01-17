Chanel перешла на кроссовки

Компания Chanel выпустила весеннюю коллекцию кроссовок Chanel Pre-Spring 2018. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 17 января, сообщает HypeBae.

В линейку вошла как высокая, так и низкая спортивная обувь на широкой подошве. Все кроссовки выполнены в белом цвете с добавлением ярких акцентов: во внутренней или верхней части. В коллекции представлены яркие оранжевый, розовый, голубой и красный цвета.

На каждой паре изображен фирменный логотип Chanel. Стоимость обуви и дата выпуска в продажу не сообщается.

Модный дом Chanel основан модельером Габриэль (Коко) Шанель во Франции в 1909-м, годом позже открылся первый магазин. В 1921 году Шанель вместе с парфюмером Эрнестом Бо выпустила первый аромат марки — Chanel №5. Первые ювелирные украшения от Chanel появились в 1932 году, первые часы — в 1987-м. В настоящее время дом производит одежду, обувь, аксессуары, косметику и ювелирные изделия для женщин, а также парфюмерию и часы для женщин и мужчин.