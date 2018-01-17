Петр Свитальский подчеркивает важность максимальной реализации соглашения Армения-ЕС

Армения проявила сильную приверженность реализации повестки Восточного партнерства, продвижению, укреплению связей с европейским соседством. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Мы находимся сейчас на такой стадии, когда мы должны обеспечить максимальную реализацию недавно подписанного соглашения Армения-ЕС. Мы работаем с нашими армянскими коллегами, чтобы подготовить хорошую дорожную карту, которая будет служить руководством для всего осуществления. Правительство Армении усердно работает над национальным механизмом реализации, что очень важно для нас», - сказал посол.

Говоря о процессе ратификации, посол отметил, что недавняя ратификация Эстонией является четким сигналом для всех коллег.

«Процесс ратификации обычно основывается на законодательных процессах. Простота или сложность процесса зависит от законодательства каждой страны. В частности, в федеративных государствах любое международное соглашение требует тщательного процесса, напряженной работы. Мы оптимистичны, самое главное, что соглашение может начаться в этом году, надеюсь, с весны, это требует только ратификации со стороны Армении», - сказал он.

«Конечно, некоторые части соглашения невозможно реализовать без полного завершения ратификации, трудно сказать, когда это будет возможно, но, судя по сигналам, мы можем сказать, что у нас определенно есть основа для оптимизма», - добавил Свитальский.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года.