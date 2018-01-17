Парламентский надзор повысит эффективность реализации международных договоров: Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 17 января принял руководителя региональной программы по Южному Кавказу Фонда Конрада Аденауэра Томаса Шрапеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя в НС, А.Ашотян отметил, что комиссия высоко ценит налаженные с фондом партнерские отношения и надеется на продолжение эффективного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации совместных с фондом программ. В этом русле руководитель южно-кавказской программы фонда приветствовал инициативную деятельность комиссии и выразил надежду на продолжение активного и плодотворного сотрудничества.

Г-н Шрапель подчеркнул, что основная цель фонда – укрепление демократии, реформ, а также армяно-германских двусторонних связей.

На встрече стороны обратились также к отношениям Армения – ЕС, подчеркнув важность подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве на саммите Восточного партнерства и последующего процесса ратификации. В этом контексте А.Ашотян отметил, что в рамках парламентской дипломатии комиссия ответственна за осуществление положений соглашения в пределах своей компетенции, осознает роль механизмов парламентского надзора, особо выделив, что они повысят эффективность реализации международных договоров.

На встрече обсужден также ряд программ, осуществляемых по инициативе внешнеполитической комиссии НС. В частности, затронута деятельность созданного по инициативе комиссии Аналитического совета и реализация в его рамках новых инициатив.