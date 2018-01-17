Ученые рассказали, как кормление грудью защищает здоровье женщин

Медики обнаружили, что кормление ребенка грудью на протяжении первых 6 месяцев его жизни заметно снижает вероятность развития диабета и многих других болезней у самих матерей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Internal Medicine.

"Мы давно знали, что кормление грудью полезно и для ребенка, и для самой матери, но раньше плюсы для женщин ограничивались лишь небольшим снижением того, как часто они страдают от хронических болезней. На самом деле, польза от этого гораздо более существенная – к примеру, женщины, которые кормят детей грудью на протяжении нескольких месяцев, уменьшают риск развития диабета в пожилые годы жизни примерно на 50%", — рассказывает Трейси Фланиган (Tracy Flanagan) из госпиталя Kaiser Permanente в Оакленде (США).