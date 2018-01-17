Ночные автобусы появятся в Тбилиси

В определенные дни недели общественный транспорт в Тбилиси будет ездить в ночное время, сказал мэр столицы Каха Каладзе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Мэрия Тбилиси работает над концепцией развития ночного Тбилиси, которую представят в конце февраля.

"Сначала мы представим стратегию транспорта в целом, то, как мы думаем развивать это направление в течение четырех лет. Изменения планируются в отношении такси. Кроме того, в определенные дни общественный транспорт будет ездить в ночные часы", — сказал Каладзе.

Развитие ночного Тбилиси было одним из предвыборных обещаний Каладзе. Он заявлял, что оживление ночной культурной жизни будет способствовать поощрению новых стартапов и увеличению доходов столицы.



