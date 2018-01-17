Ваграм Багдасарян не исключает обсуждение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении

В ближайшие дни начнется обсуждение кандидатур на пост президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

«Не так, что будет обсуждаться всего лодна кандидатура, возможно, что будем выбирать из нескольких кандидатов. Увидим в результате обсуждений»,- сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

Комментируя муссируемые в прессе слухи о том, что РПА выдвинет на пост президента Армении кандидатуру бывшего премьер-министра Армении Армена Саргсяна, Ваграм Багдасарян не исключил эту возможность.

сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.