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Ваграм Багдасарян не исключает обсуждение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении


В ближайшие дни начнется обсуждение кандидатур на пост президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

 «Не так, что будет обсуждаться всего лодна кандидатура, возможно, что будем выбирать из нескольких кандидатов. Увидим в результате обсуждений»,- сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

Комментируя муссируемые в прессе слухи о том, что РПА выдвинет на пост президента Армении кандидатуру бывшего премьер-министра Армении Армена Саргсяна,  Ваграм Багдасарян не исключил эту возможность.

«Думаю, его личность соответствует критериям, однако мы пока не переходили на личности, личности мы обсудим в ближайшие дни, и вы об этом узнаете»,- »,- сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.


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