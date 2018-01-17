Ваграм Багдасарян не исключает обсуждение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении
16:07, 17 Январь, 2018
В ближайшие дни начнется обсуждение кандидатур на пост президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.
«Не так, что будет обсуждаться всего лодна кандидатура, возможно, что будем выбирать из нескольких кандидатов. Увидим в результате обсуждений»,- сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.
Комментируя муссируемые в прессе слухи о том, что РПА выдвинет на пост президента Армении кандидатуру бывшего премьер-министра Армении Армена Саргсяна, Ваграм Багдасарян не исключил эту возможность.«Думаю, его личность соответствует критериям, однако мы пока не переходили на личности, личности мы обсудим в ближайшие дни, и вы об этом узнаете»,- »,- сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.