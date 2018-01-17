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Овика Абрамяна в списке кандидатур на пост президента Армении нет: Ваграм Багдасарян


В ближайшие дни начнется обсуждение кандидатур на пост президента Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.

По его словам, бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна в списке кандидатур на пост президента Армении нет. Как сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян, он беседовал с Овиком Абрамяном, и уверяет, что тот и не желал быть в этом списке.

 «Он этого не хочет, и партия его кандидатуру не обуждала»,- журналистами сказал руководитель фракции РПА в НС Армении Ваграм Багдасарян.


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