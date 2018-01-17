Google намерен ужесточить правила монетизации видео на YouTube

Корпорация Google намерена изменить правила монетизации видео на своем сервисе YouTube, ужесточив критерии, при которых авторы роликов смогут получать деньги за демонстрацию рекламы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как компания объявила во вторник в своем блоге, теперь ее сотрудники будут вручную проверять на соответствие правилам сервиса каждый канал, претендующий на участие в партнерской программе, которая позволяет авторам видео зарабатывать на своем контенте, демонстрируя рекламу.

Ранее для того, чтобы YouTube разрешил своим пользователям показывать рекламу, видео на их канале должны были набрать в общей сложности не менее 10 тыс. просмотров. Теперь же условия для включения в партнерскую программу названы следующие: не менее 1 тыс. подписчиков у канала и минимум 4 тыс. часов просмотра за последний год, сообщили в Google.

Кроме того, компания намерена жестче фильтровать контент, попадающий в программу Google Preferred, в рамках которой рекламодателям продаются пакеты самых популярных каналов YouTube.





