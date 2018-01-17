Одиннадцатый международный фестиваль "Кустендорф" (Kustendorf Film and Music Festival) открылся в ночь со вторника на среду в сербской этнодеревне Дрвенград в районе Мокра Гора вблизи границы с Боснией и Герцеговиной, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Киносмотр короткометражных фильмов молодых режиссеров, бессменным организатором которого является режиссер Эмир Кустурица, начался с вручения награды "За будущие фильмы" итальянскому режиссеру Паоло Соррентино, передает агентство Tanjug.

"Соррентино в настоящий момент является лучшим режиссером в мире ", - заявил Эмир Кустурица, вручая награду.

Соррентино поблагодарил Кустурицу, сказав, что это его первый приз, хотя ему уже 47 лет. "Надеюсь получить еще одну награду за другую часть своей карьеры", - пошутил итальянский режиссер.

Министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич в своей речи отметил, что фестиваль Кустурицы - свет, который объясняет всю сербскую культуру. "Более 30 лет Эмир Кустурица бережно складывает свою песнь культуры, фильма, таланта и вдохновения, и эта песня слышится по всему миру", - цитирует министра агентство ТАНЮГ.

На церемонии открытия также присутствовал прошлогодний обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля Рубен Эстлунд за картину "Квадрат" (The Square).

В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие два десятка короткометражных фильмов. Участниками конкурса станут также кинематографисты из Китая, Польши, Египта, Израиля, Доминиканской республики и других государств. Жюри конкурса возглавит европейский продюсер Роза Аттаб.

Фестиваль продлится до 21 января.