Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах

В фильмах о современном мире почти всегда присутствует женщина, которую изнасилуют, заявила актриса Кира Найтли. Она призналась Variety, что по этой причине перестала сниматься в проектах о нашем времени, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Мне кажется безвкусным то, как в кино изображают [современных] женщин, в то время как сценарии об известных женщинах из прошлого всегда меня вдохновляют», — подчеркнула артистка.

По словам Найтли, благодаря студиям Netflix и Amazon ситуация в индустрии улучшилась, стали появляться ленты про сильных женщин и женские истории. «Я неожиданно стала получать сценарии, в которых современных девушек не насилуют на первых пяти страницах, и они не играют простые роли любящей подружки или жены», — призналась она.

Кира Найтли — британская актриса, известная по ролям в серии «Пираты Карибского моря», картинах «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Игра в имитацию» и «Гордость и предубеждение».