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Арестованный в Стамбуле армянин является гражданином Турции: пресс-секретарь МИД Армении


Арестованный в Стамбуле армянин – 24-летний М.М., обвиняемый в распространении детской порнографии, представленный в турецких Сми как гтаждан ин Армении, на самом деле является гражданином Турции. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Арестованный в Стамбуле армянин – 24-летний М.М., обвиняемый в распространении детской порнографии, представленный в турецких Сми как гтаждан ин Армении, на самом деле является гражданином Турции»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее сообщалось, что в Турции за распространение детской порнографии задержан гражданин Армении, 24-летний М.М.. Как передает «Арменпресс», об этом сообщала газета  «Хурриет». 

Операция по его задержанию прошла в сотрудничестве с американской организацией «Национальный центр по поиску пропавших и подвергшихся эксплатации детей» (NCMEC). «Национальный центр по поиску пропавших и подвергшихся эксплатации детей» предоставил полиции Стамбула технические данные о детской порнографии, после чего полиции удалось установить  IP-адрес компьютера, по данному адресу и был  задержан гражданин Армении.

В его компьютере нашли большое количество порнографических материалов. М.М. выдвинуто обвинение в хранении и распространении порнографии. Он был задержан.

Известно, что М.М. учился в медицинском университете в Стамбуле.


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