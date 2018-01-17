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Швейцарцы выпустили часы толщиной с монету


Швейцарская мануфактура Piaget представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве самые тонкие в мире часы с ручным заводом Altiplano Ultimate Concept, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Их толщина составляет 2 миллиметра, что равно толщине монеты достоинством 2 франка или толщине известной разработки дома — механизма калибра 9P, на основе которого ранее создавались самые тонкие в мире часы. Новые Altiplano Ultimate Concept, разработанные научно-исследовательским отделом дома Piaget, побили рекорд тонкости благодаря тому, что их корпус является и внешним компонентом, и основанием механизма.




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