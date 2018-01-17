Заместитель мэра Еревана принял представителя немецкого Красного Креста земли Баден-Вюртемберг
14:42, 17 Январь, 2018
Обсуждены благотворительные программы организации Немецкого Красного Креста земли Баден-Вюртемберг на 2018 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. Заместитель мэра Еревана Давид Оганян принял представителя региональной организации немецкого Красного Креста земли Баден-Вюртемберг, иерея Карла-Хайнца Шайде. Поприветствовав гостя от имени мэра Еревана Тарона Маргаряна, заместитель мэра выразил благодарность за его благотворительную деятельность в Армении.
В ходе встречи Карл-Хайнц Шайде представил программы, которые будут реализованы в столице в 2018 году. По его словам в этом году объем работ будет увеличен в связи с 2800-летием основания Еревана, 100-летием провозглашения Первой Армянской Республики, проведением Саммита Франкофонии в Армении и 30-й годовщиной Спитакского землетрясения.
Напомним, что усилиями иерея Карла-Хайнца Шайде и при софинансировании мэрии Еревана уже 4-й год подряд в столице осуществляется программа «Кухня милосердия», в рамках которой социально необеспеченные граждане из административных районов Канакер-Зейтун, Эребуни и Кентрон один раз в день получают горячее питание, а также пользуются социальными услугами благотворительного центра «Дом надежды». С каждым годом география программы расширяется.