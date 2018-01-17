В США умер создатель "Полицейской Академии" Хью Уилсон
Американский режиссер, создатель фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон скончался в США в возрасте 74 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.
По данным портала, Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни.
Среди наиболее известных картин, над которыми работал Уилсон — "Полицейская академия", "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого". Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.
14:56, 28.12.2017
Армянскому солдату на передовой
12:34, 19.12.2017
В Азербайджане Мамедову и Махмудову назначен откуп в 4 млрд манатов и 1 млрд долларов
- 17:01 Ученые рассказали, как кормление грудью защищает здоровье женщин
- 16:55 Раскрыт сюжет нового спин-оффа «Звездных войн»
- 16:52 Кандидат от республиканцев Каталонии избран председателем регионального парламента
- 16:22 Огромная скульптура из жира заставит англичан похудеть
- 16:17 Ночные автобусы появятся в Тбилиси
- 16:07 Ваграм Багдасарян не исключает обсуждение кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении
- 15:58 84-летний дизайнер занял делом 16-летнюю модель
- 15:55 Овика Абрамяна в списке кандидатур на пост президента Армении нет: Ваграм Багдасарян
- 15:52 Президент Армении Серж Саргсян принял организаторов церемонии вручения Премии Президента «За всемирный вклад в сферу информационных технологий»
- 15:52 Google намерен ужесточить правила монетизации видео на YouTube
- 15:31 Итальянский режиссер Соррентино открыл кинофестиваль "Кустендорф" в Сербии
- 15:22 Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
- 15:17 Арестованный в Стамбуле армянин является гражданином Турции: пресс-секретарь МИД Армении
- 15:09 Швейцарцы выпустили часы толщиной с монету
- 14:59 В США предложили разделить Калифорнию на два штата
- 14:42 Заместитель мэра Еревана принял представителя немецкого Красного Креста земли Баден-Вюртемберг
- 14:41 Македония и Греция возобновили переговоры о названии македонского государства
- 14:39 В США умер создатель "Полицейской Академии" Хью Уилсон
- 14:27 Премьер Чехии сообщил об отставке правительства
- 14:21 Ученые предсказали скорый закат человечества
- 14:18 Галуст Саакян имеет предпочтения относительно кандидатуры президента Армении, однако не спешит их огласить
- 14:14 «Вместе мы будем сильнее»: посол Болгарии представила приоритеты председательства Болгарии в Совете ЕС
- 14:14 Юнкер хочет сохранения Великобритании в составе Евросоюза
- 14:02 Ким Чен Ын распорядился открыть пединституты во всех провинциях КНДР
- 13:49 Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили
- 13:42 Эрминэ Нагдалян прокомментировала слухи о своем уходе из делегации ПАСЕ и о противоречиях с Арпинэ Ованнисян
- 13:23 В Армении минометчики ЮВО уничтожили объекты условного противника в горах
- 13:19 Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями
- 13:14 Известны еще 5 участников проекта «К Евровидению»
- 13:05 Независимо от занимаемой им должности, Серж Саргсян останется самым влиятельным политическим деятелем Армении: политтехнолог
- 12:48 Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов на 2018 год
- 12:42 НС Армении принял в первом чтении законопроект, предложенный блоком «Елк»
- 12:40 НС Армении принял в окончательном чтении закон, криминализующий препятствование профессиональной деятельности медиков
- 12:34 Из-за густого смога в Сеуле введен режим чрезвычайной ситуации
- 12:10 Сигареты, не снабженные устрашающими надписями, останутся на рынке до окончания срока их годности
19:33, 12.01.2018
Просмотрели 37308 раз Арцах завершил год с 15%-ым экономическим ростом: министр финансов НКР подвел итоги 2017 года
16:52, 12.01.2018
Просмотрели 29293 раз Конкурс туристических историй «Однажды в Армении» продлевается до 25 января
21:14, 10.01.2018
Просмотрели 26438 раз Арцах - настоящая демократия: мэр городa Ле-Пен-Мирабо
13:29, 13.01.2018
Просмотрели 23815 раз Харлем Дезир считает чрезвычайно тревожащими нападки на свободные СМИ в Азербайджане
12:20, 13.01.2018
Просмотрели 932 раз Моуриньо намерен заменить Мхитаряна на Санчеса – СМИ