Американский режиссер, создатель фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон скончался в США в возрасте 74 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.

По данным портала, Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни.

Среди наиболее известных картин, над которыми работал Уилсон — "Полицейская академия", "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого". Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.