Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

В США умер создатель "Полицейской Академии" Хью Уилсон


Американский режиссер, создатель фильма "Полицейская академия" Хью Уилсон скончался в США в возрасте 74 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщает Variety.

По данным портала, Уилсон скончался 14 января в выходные у себя дома в городе Шарлотсвилл от затяжной болезни.

Среди наиболее известных картин, над которыми работал Уилсон — "Полицейская академия", "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого". Кроме работы в кино Уилсон также был преподавателем Виргинского университета.

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации