Депутат НС Армении от РПА, бывший председатель НС Армении Галуст Саакян имеет предпочтения относительно кандидатуры президента Армении, однако не спешит их огласить. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении. ;по его словам, он выскажется тогда, когда партия будет обсуждать данный вопрос.

На вопрос, совпадает ли его мнение с мнениями его однопартийцев, Галуст Саакян ответил: «Естественно, я не тот политический деятель, если я что-то говорю – означает, что за этим стоит определенная масса, которая разделяет мои убеждения, есть обсуждения, на основе которых я высказался».

По поводу того, что многие члены РПА уже начали высказываться о незаменимости Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, Галуст Саакян ответил, что в политике незаменимых людей нет.

«Все время я говорю одно, а журналисты – другое. В свое время я говорил по этой теме, сейчас не хочу даже затрагивать вопрос, поскольку сейчас идут обсуждения кандидатуры премьер-министра Армении»,- сказал он.