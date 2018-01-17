Галуст Саакян имеет предпочтения относительно кандидатуры президента Армении, однако не спешит их огласить
Депутат НС Армении от РПА, бывший председатель НС Армении Галуст Саакян имеет предпочтения относительно кандидатуры президента Армении, однако не спешит их огласить. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении. ;по его словам, он выскажется тогда, когда партия будет обсуждать данный вопрос.
На вопрос, совпадает ли его мнение с мнениями его однопартийцев, Галуст Саакян ответил: «Естественно, я не тот политический деятель, если я что-то говорю – означает, что за этим стоит определенная масса, которая разделяет мои убеждения, есть обсуждения, на основе которых я высказался».
По поводу того, что многие члены РПА уже начали высказываться о незаменимости Сержа Саргсяна на посту премьер-министра Армении, Галуст Саакян ответил, что в политике незаменимых людей нет.«Все время я говорю одно, а журналисты – другое. В свое время я говорил по этой теме, сейчас не хочу даже затрагивать вопрос, поскольку сейчас идут обсуждения кандидатуры премьер-министра Армении»,- сказал он.