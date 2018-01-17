Юнкер хочет сохранения Великобритании в составе Евросоюза

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер хотел бы, чтобы Великобритания была членом Евросоюза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он сказал в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге, которое транслировалось службами Еврокомиссии.

"Я продолжаю чувствовать, что выход Великобритании – это катастрофа. Мы хотели бы, чтобы они остались. И если они этого захотят, им должна быть дана такая возможность. Даже если они выйдут по статье 50, статья 94 даст им возможность вновь войти (в ЕС – ред.)", — сказал Юнкер.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года по итогам референдума, прошедшего летом 2016 года.