Ким Чен Ын распорядился открыть пединституты во всех провинциях КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился во всех провинциях страны открыть педагогические институты по примеру столичного учебного заведения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующее указание он дал во время посещения Пхеньянского педагогического института, сообщило в среду агентство ЦТАК.

В модернизированном педагогическом учреждении установлено, как пишет ЦТАК, ультрасовременное учебное оборудование и приборы, благодаря которым педагоги, отвечающие за будущее страны, смогут трудиться и учиться в хороших условиях.

Лидер КНДР отметил, что работа педагогов очень важна, поскольку благодаря этому КНДР становится страной с высоким уровнем образования и богатой кадрами. По его словам, в партии придают большое значение педагогическим институтам.