Независимо от занимаемой им должности, Серж Саргсян останется самым влиятельным политическим деятелем Армении: политтехнолог

Независимо от того, кто будет на должности премьер-министра Армении, Серж Саргсян останется самым влиятельным политическим деятелем Армении. Как передает «Арменпресс», об этом 17-го января в беседе с журналистами сказал политтехнолог Карен Кочарян. Он считает непонятными разговоры в медиа вокруг возможных кандидатур президента и премьер-министра Армении.

«Для меня непонятно все это, поскольку как оппозиция, так и власти, как аналитики, так и политологи беспрерывно заявляли, что это – внутренний вопрос Республиканской партии, и кроме РПА никакие другие силы на этот процесс влияния иметь не могут»,- сказал он.

По его словам, независимо от того, кто будет на должности премьер-министра Армении, Серж Саргсян останется самым влиятельным политическим деятелем Армении.

«Основной политический процесс в стране начнётся после 9-го апреля. Начнётся новый политический цикл, во время которого возможны перегруппировки, поэтому оппозиции важно зафиксировать свое лидерство в политическом поле», - заявил Кочарян.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна переходит на парламентскую форму правления, однако действующий президент Серж Саргсян сохранит свои полномочия до истечения своего срока в 2018 году. Нового президента будет выбирать армянский парламент. Он вступит в полномочия 9 апреля 2018 года. В тот же день будут прекращены полномочия действующего президента Армении, а правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией. Согласно новой Конституции президент Армении избирается Национальным Собранием не ранее, чем за сорок, и не позднее, чем за тридцать дней, до завершения полномочий действующего главы государства.Фактически кандидатуры на пост президента Армении должны быть выдвинуты в течение последних десяти дней февраля 2018 года. Планируется, что выдвижение начнется с 19 февраля. Президента будет выбирать парламент Армении, а завершиться все процедуры должны до 9 апреля – истечения полномочий действующего президента.