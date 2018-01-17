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НС Армении принял в окончательном чтении закон, криминализующий препятствование профессиональной деятельности медиков


НС Армении принял во втором и окончательном чтении дополнения в Уголовный кодекс, предусматривающие криминализацию препятствование профессиональной деятельности и насилие в отношении медиков. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 92 депутата.

До голосования выступила депутат от блока «Царукян» Наира Зограбян, сказав, что во втором чтении были приняты все предложенные ими поправки, и они будут голосовать «за».

За воспрепятствование профессиональной деятельности медицинских работников с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такого насилия поправками предлагается наказывать штрафом на сумму от 300-кратного до 500-кратного размера минимальной зарплаты.

За воспрепятствование профессиональной деятельности медицинских работников с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такого насилия предлагается наказывать арестом на срок от одного до двух месяцев или лишением свободы – от 2-х до 5-ти лет.


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