Сигареты, не снабженные устрашающими надписями, останутся на рынке до окончания срока их годности

Сигареты, не снабженные устрашающими надписями и несоответствующие техническому регламенту ЕАЭС, ввезенные до 15-го июля 2018 года, останутся на рынке до окончания срока их годности. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела по техническому регламенту управления Развития инфраструктур качества Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Гаянэ Маргарян, уточнив, что указанная продукция отзываться не будет.

«Сигареты, не снабженные устрашающими надписями и несоответствующие техническому регламенту ЕАЭС, ввезенные до 15-го июля 2018 года, останутся на рынке до окончания срока их годности. Это не будет означать, что они будут продаваться противозаконно»,- сказала она.

По ее словам, вся документация, которая была выдана компаниям, занимающимся табачным бизнесом до 15-го мая 2016 года, будет в силе до 15-го июля 2018 года. После этого будут применяться только условия по техническому регламенту ЕАЭС, т.е., этим компаниям надо будет приобрести новые документы.

«Требования по снабжению табачных изделий устрашающими надписями по техническому регламенту ЕАЭС вступили в силу 15-го мая 2016 года, а для Армении был установлен переходный период до 15-го июля 2018 года. Вся документация, которая была выдана компаниям, занимающимся табачным бизнесом до 15-го мая 2016 года, будет в силе до 15-го июля 2018 года. После этого будут применяться только условия по техническому регламенту ЕАЭС, т.е., этим компаниям надо будет приобрести новые документы»,- сказала начальник отдела по техническому регламенту управления Развития инфраструктур качества Министерства по экономическому развитию и инвестициям Армении Гаянэ Маргарян.

По ее словам, по техническому регламенту ЕАЭС, устрашающие надписи на табачных изделях должны быть цветными и впечатляющими, они должны занимать не мен ее 50% просстранства с обеих сторон сигаретной пачки, где надо также размещать устрашающие надписи.

Участников табачного рынка, как и всегда, предупрежфают о законодательных изменениях, в том числе, по электронной почте.