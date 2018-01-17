Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил телеграмму соболезнования своему иранскому коллеге – первому вице-президенту ИРИ Эсхагу Джахангири, в связи с пожаром и крушением у восточного побережья Китая иранского танкера «Санчи», вследствие чего погибли десятки членов экипажа.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, в телеграмме соболезнования сказано:

«С глубоким прискорбием узнал о гибели десятков люшдей при пожаре и крушении иранского танкера.

От имени правительства Армении и от себя лично выражаю глубокие соболезнования, прошу передать слова утешения семьям и близким погибших.

Примите, с сим, уверения в глубоком уважении».