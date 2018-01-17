Сотрудники полиции получат право на использование видео- и фотосъемки в целях предупреждения и раскрытия преступлений

Правительство Армении предлагает дать право органам правопорядка на использование видео- и фотосъемки в целях предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе, при охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения. Законопроект «О внесении изменений в закон «О Полиции» был принят в НС Армении 56 голосами «за» и 31 голосом «против».

Законопроект «О внесении изменений в закон «О Полиции» предусматривает обеспечение общественного порядка при предотвращении или выявлении преступления. Как передает «Арменпресс», об этом заявил при представлении законопроекта в Национальном Собрании Армении 17 января основной докладчик - заместитель начальника полиции Армении Вардан Егиазарян

По словам Егиазаряна, на уровне закона будут зафиксированы основы, порядок закрепления технических средств, сроки сохранения данных, обеспечена легитимность цели сбора и использования информации, то есть будут уточнены пределы вмешательства полиции в сферу частной жизни.

Замначальника Полиции подчеркнул, что законом будут установлены особенности недвижимых видео- и фотозаписывающих технических средств, а также использования полицейскими мобильных видеозаписывающих устройств. Они будут осуществляться лишь при помощи служебных, а не личных технических средств.

Закон устанавливает, что в случае обнаружения нарушения с помощью технических средств полицейский не будет иметь право прекратить видео или фотозапись. Будет также установлено обязательное предупреждающее требование, в мобильном случае – устное, а в случае недвижимых устройств – при помощи размещения вывесок и опубликования адресов на сайте.

Будут установлены и сроки сохранения записей, цели их использования. В проекте отмечен срок сохранения в 7 дней, после чего они должны быть уничтожены. Одновременно устанавливаются те случаи, когда уничтожение материалов может быть отсрочено. В результате принятия предложенных дополнений, будет также определен список должностных лиц полиции, имеющих право доступа к базе данных, ознакомления с ними, а также право на принятие решений по поводу использования мобильных записывающих технических средств.