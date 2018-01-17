Найдена пропавшая без вести 19-летняя Кнарик Маилян

Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, в 16.00 16-го января разыскиваемая как пропавшая без вести 19-летняя Кнарик Маилян явилась в отделение полиции Нор-Норка и дала разъяснения, заявив, что ушла из дома по своей воле.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Ранее сообщалось, что полиция Нор-Норка разыскивает объявленную пропавшей без вести 19-летнюю Кнарик Маилян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, 24-го декабря она вышла из дома и не вернулась.

Знающих о ее местоположении просят сообщить сведения в отделение полиции Нор-Норка или в ближайшее отделение полиции.