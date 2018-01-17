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Найдена пропавшая без вести 19-летняя Кнарик Маилян


Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам, в 16.00 16-го января разыскиваемая как  пропавшая без вести 19-летняя Кнарик Маилян явилась в отделение полиции Нор-Норка и дала разъяснения,  заявив, что ушла из дома по своей воле.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Ранее сообщалось, что полиция Нор-Норка разыскивает объявленную пропавшей без вести 19-летнюю Кнарик Маилян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, 24-го декабря она вышла из дома и не вернулась.

Знающих о ее местоположении просят сообщить сведения в отделение полиции Нор-Норка или в ближайшее отделение полиции.


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