Папа Римский встретился в Чили с пострадавшими от священников-педофилов

Папа Римский Франциск встретился во вторник во время поездки в Чили с небольшой группой людей, пострадавших от действий священников-педофилов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава службы печати Святого престола Грег Берк.

"Встреча прошло строго конфиденциально. На ней больше никто не присутствовал. Только Папа и пострадавшие", - приводятся его слова на официальном сайте, посвященном визиту понтифика в южноамериканскую республику.

"Он их выслушал, приободрил и плакал вместе с ними", - отметил Берк. По его словам, встреча прошла в апостольской нунциатуре в Сантьяго.

Ранее в ходе своего выступления перед представителями руководства Чили Папа Франциск вновь попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов.