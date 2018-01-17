Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп нацелены на новый уровень стратегического партнерства  

16 января т.г. начался официальный визит президента Казахстана в США. В ходе встречи с Дональдом Трампом, Н.Назарбаев подчеркнул, что США одними из первых государств в мире признали независимость Казахстана. За прошедшие 26 лет связи между двумя странами укрепились, и сегодняшний визит служит этому доказательством.

Д.Трамп, в свою очередь, отметил, что США считают Казахстан стратегическим партнером с большим будущим в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, США оценивают Казахстан как решающий фактор мира и безопасности в регионе.

Собеседники приняли решение об укреплении сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций, а также связей между народами обеих стран, чему послужат регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

Главы двух государств заявили о готовности реагировать на общие вызовы в Центральной Азии, используя региональные форматы сотрудничества, такие как диалог "С5+1".

Главы двух государств также выразили готовность углублять сотрудничество по противодействию экстремизму и международному терроризму, соблюдая верховенство закона и прав человека.

По итогам переговоров лидеры приняли Совместное заявление, в их присутствии был подписан ряд двусторонних и коммерческих документов. Кроме того, в рамках своего визита, президент Казахстана встретился с министром энергетики США Риком Пейри, с президентом государственного агентства «Корпорация по зарубежным частным инвестициям» (OPIC) Рэем Уошберном, а также с представителями американских деловых кругов.

18 января, под председательством Н.Назарбаева, запланированы тематические дебаты членов СБ ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».