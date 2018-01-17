Врач Белого дома рассказал о состоянии здоровья Трампа

Врач Белого дома Ронни Джексон после медицинского осмотра президента США заявил, что Дональд Трамп находится в отличной форме и полностью пригоден для исполнения возложенных на него обязанностей, как передает Арменпресс, об этом пишет во вторник The Hill.

"Все данные указывают на то, что президент здоров и останется таковым до конца своего срока", - заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста, как Трампу удается оставаться в такой хорошей форме, несмотря на его привычку питаться "фастфудом" и при этом не заниматься физическими упражнениями, врач ответил: " У него невероятно хорошие гены".

Помимо этого, Джексон сообщил, что "Трамп спит только 4-5 часов в сутки". По мнению врача, "это то, что нужно для его организма, и, вероятно, поэтому он такой успешный человек".

Кроме того, врач Белого дома рассказал, что президент настоял на проверке своего психического здоровья, хотя медики не видели в этом необходимости. Трамп набрал 30 из 30 баллов по монреальской шкале оценки когнитивных функций (это тестирование выявляет симптомы болезни Альцгеймера и других видов деменции).