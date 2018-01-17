Эрдоган говорил со Столтенбергом по вопросу создаваемых США в Сирии сил безопасности

Президент Турции Эрдоган говорил по телефону с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по вопросу создаваемых США в Сирии сил безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Стороны обсудили намерение США создать в Сирии силы пограничной безопасности. Президент Турции Эрдоган сообщил Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что подобное решение является для Турции неприемлемым. Кроме того, он сказал, что Турция готова на любые меры для «обеспечения своей национальной безопасности».

По сведениям турецких СМИ, Столтенберг сообщил, что США не советовались с НАТО по указанному вопросу, он выразил мнение, что лучшим решением вопроса станет открытый диалог между союзниками.



Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ, возглавляемая США, намерена создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Пресс-секретарь коалиции Томас Вилль сообщил, что в составе сил безопасности будет задействовано около 30 тысяч человек. Силы пограничной безопасности будут дислоцированы на границах с Турцией и Ираном.

МИД Турции официально выразил недовольство тем, что США намерены создать на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF). Об этом было сказано в заявлении МИД Турции.

В своем заявлении МИД Турции назвал сотрудничество с курдскими силами «неправильным и беспокоящим». По убеждению турецкой стороны, этот шаг отрицательно скажется на борьбе против ИГИЛ. МИД Турции назвал это решение «крайне ошибочным».

Позже вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг обвинил своего коллегу из США в непартнерском поведении. Подобное высказывание Боздага связано с недавним решением США о создании на границах Сирии «силы пограничной безопасности» совместно с курдской организацией «Сирийские демократические силы» (SDF).

Как сказал вице-премьер-министр Турции Бекир Боздаг, намерение увеличить военную помощь сирийскому крылу Рабочей партии Курдистана (PKK), под предлогом борьбы с ИГИЛ, отнюдь не свидетельствует о дружественных и партнерских отношениях между США и Турцией.

«Турция не преминет предпринять необходимые шаги, если безопасности страны и региона будет угрожать опасность. Как сказал президент, «однажды ночью вы столкнетесь с неожиданностью», - заявил Боздаг, повторив известное высказывание турецких националистов, которое недавно употребил и президент Турции Эрдоган.