Президент Грузии не исключает своего участия в президентских выборах предстоящей осенью

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не исключает, что он будет баллотироваться на второй срок на предстоящих осенью президентских выборах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отвечая 16 января на вопросы журналистов в эфире телеканала "Рустави-2", он сказал, что "из-за политических соображений сегодня не будет делать официальных заявлений о том, будет ли баллотироваться на пост президента на очередных выборах". Журналисты вновь поинтересовались у него, будет ли он участвовать в борьбе за высший государственный пост. "Действующий президент никогда не исключает того, что он вновь будет баллотироваться на пост главы государства", - ответил Маргвелашвили.

Маргвелашвили победил на выборах президента Грузии в 2013 году. Его полномочия истекают в октябре 2018 года, очередные выборы пройдут в ноябре. Маргвелашвили не является членом какой-либо политической партии.



